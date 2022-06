V Manchestri končí. Zázračný chlapec zo Slovenska prestupuje do La Ligy

"Posledné dni som strávil v Španielsku, kde budú pokračovať moje kroky. Budú nasledovať v prvej španielskej lige, La Lige. Mám veľké očakávania, bude to nová skúsenosť, nová krajina," potvrdil Martin Šviderský pre RTVS.

BRATISLAVA. V budúcej sezóne sa objaví v najvyššej španielskej súťaži. Devätnásťročný stredopoliar Martin Šviderský prestupuje do La Ligy.

"Španielsko mi prišlo pre môj rozvoj ako najlepšia možnosť. Je to príležitosť hrať mužský futbal a dostávať viac šancí," dodal.

Názov zatiaľ neprezradil, no podľa zahraničných médií by malo ísť o jedného z dvojice Valencia - Villarreal alebo to bude postupujúci z druhej ligy Almeria.

Šviderský odišiel do akadémie United v apríli 2018 z Tatrana Prešov, anglické médiá o ňom hovorili ako o zázračnom chlapcovi. Teraz odchádza do Španielska ako voľný hráč.