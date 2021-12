Ako Slovák tromfol všetkých cudzincov v dejinách Manchestru United

Myslím si, že to bol moment s Cristianom Ronaldom, ale nielen s ním. Počas jedného tréningu sme sa pripravovali na štandardné situácie. Bol to moment, keď som stál pár metrov od brány. Pozrel som sa vľavo a v bráne bol brankár David de Gea. Predo mnou bol Paul Pogba a mňa bránil Harry Maguire.

Vybral si ma Manchester United. Prezentovali mi to tak, že som najlepšie reprezentoval klub. A to nielen na ihrisku, ale aj mimo neho.

Najlepšie to vystihuje slovo obeta. Ľudia si neuvedomujú, aké náročné je žiť takýto život a prejsť takouto cestou. Veľa hodín a minút strávených nielen na ihrisku, ale aj mimo ihriska. Či už v posilňovni alebo analýza vlastných zápasov a tréningov. Sú to malé a postupné kroky zlepšovania sa a zdokonaľovania.

V lete vás vyhlásili za najlepšieho hráča Manchestru United do 18 rokov. Ako sa vám to podarilo?

Ste stále ešte tínedžer. Vaši rovesníci chodia na diskotéky, festivaly a zabávajú sa. Nezávidíte im?

Cesta k peknému životu na vrchol je náročná, prichádza s obetou. Boli hráči ako trebárs Ronaldinho, ktorý si vedel užiť a chodil na párty. A napriek tomu bol najlepší hráč na svete. Povedzme si však pravdu, taký futbalista je jeden za sto rokov.

Ak chcem byť najlepší, tak rozhodujú detaily, a to môže byť trebárs to, že sa dobre vyspím. Namiesto toho, aby som išiel na párty. Iste, že je to ťažké, lebo som tínedžer a musím si odpustiť radovánky, diskotéky či dievčatá. Zvolil som si obetu, verím, že sa mi to vráti.

V Manchestri ste dosiahli výrazný úspech, vysoký level, čo predtým nedokázal žiaden cudzinec. Môžete to vysvetliť?