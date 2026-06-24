Skvelé správy z Anglicka. Dúbravka ostáva v Premier League, sťahuje sa do Londýna

Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka sa údajne dohodol na zmluve s anglickým klubom Tottenhamom Hotspur. V stredu o tom informoval renomovaný novinár Fabrizio Romano.
Dúbravka tak neopustí Premier League, hoci s Burnley v uplynulej sezóne zostúpil.
Pre 37-ročného odchovanca Žiliny to bude štvrté anglické pôsobisko, predtým chytal za Newcastle United, Manchester United a spomínané Burnley.
V tíme zo severného Londýna by mal byť dvojkou za Čechom Antonínom Kinským.
„Tottenham sa dohodol na príchode náhradného brankára Martina Dúbravku.
Do Spurs prichádza ako voľný hráč, pričom Kinský sa má stať jednotkou a Guglielmo Vicario je pripravený odísť.
O talianskeho brankára majú záujem kluby zo Serie A, konkrétne Juventus aj Neapol, zatiaľ čo Dúbravka podpíše krátkodobý kontrakt s Tottenhamom,“ napísal Romano na sociálnej sieti.