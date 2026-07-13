Brazílčan si splnil sen životným prestupom. Všetko na Manchestri United je výnimočné, povedal

Brazílsky futbalista Andrey Santos prestúpil z FC Chelsea do Manchestru United. Dvadsaťdvaročný stredopoliar, ktorý podpísal s tretím tímom uplynulej sezóny anglickej Premier League päťročnú zmluvu, by mal pomôcť nahradiť odchádzajúceho Casemira.
Kluby nezverejnili prestupovú čiastku, podľa britských médií zaplatili „červení diabli“ za novú posilu 48 miliónov libier a ďalšie dva milióny doplatia v bonusoch. Londýnsky klub bude mať nárok na desať percent z prípadného ďalšieho predaja.
„Všetko na Manchestri United je výnimočné. Je to neuveriteľný pocit pripojiť sa ku klubu, ktorý reprezentovali niektorí z mojich najväčších idolov,“ citovala Santosa agentúra AP.
„Ako stredopoliar som naozaj nadšený, že mám možnosť učiť sa od Michaela Carricka. Je to perfektný tréner, ktorý mi pomôže urobiť ďalší krok v mojej kariére a posunúť sa k dosiahnutiu mojich snov,“ dodal vo svojom vyhlásení.
Andrey Santos si v minulej sezóne pripísal v drese Chelsea 43 zápasov vo všetkých súťažiach. Na konte má aj šesť štartov v národnom tíme, no nedostal sa do nominácie Brazílie na MS 2026.
United sa snažili posilniť v strede poľa po odchode Casemira a dlhodobom zranení Manuela Ugarteho.
Podľa portálu bbc.com si tím Michaela Carricka robil zálusk aj na Elliota Andersona a Mateusa Fernandesa, no tí uprednostnili prestup do Manchestru City, respektíve Tottenhamu.
Podľa britských médií je stále v hre aj príchod Belgičana Youriho Tielemansa z Aston Villy. Renomovaný novinár Fabrizio Romano v pondelok informoval, že United už aktivovali výkupnú klauzulu vo výške 41 miliónov eur ukotvenú v zmluve Tielemansa.
Dvadsaťnásobnému anglickému majstrovi chýba na začiatku letnej prípravy aj stredopoliar Kobbie Mainoo, ktorý je s národným tímom na MS v USA, Kanade a Mexiku.