Götze odmietol Kloppa v Liverpoole. S odstupom priznáva: Ľutujem, že som sa tam nepresunul

Nemecký futbalista Mario Götze priznal, že ho tréner Jürgen Klopp pred 10 rokmi lanáril do FC Liverpool. Napriek tomu sa však v tom čase vrátil do Borussie Dortmund a dnes tento krok ľutuje.
„Nebol to ten správny nápad,“ uviedol Götze, ktorý v roku 2014 zabezpečil Nemecku titul majstra sveta gólom Argentíne.
Bývalý reprezentant sa v roku 2016 vrátil do Dortmundu z tímu vtedajšieho nemeckého šampióna Bayernu Mníchov.
Pod vedením Thomasa Tuchela skončil Dortmund v Bundeslige druhý. „Pomyslel som si, dobre, poznám prostredie. Majú dobrý tím. Možno vyzveme Bayern v boji o titul,“ vysvetlil svoje vtedajšie rozhodnutie.
Tridsaťštyriročný hráč dodal, že mal aj iné ponuky a jedna bola aj z Liverpoolu: „Ďalšími možnosťami boli kluby vo Veľkej Británii alebo Taliansku. Ale tieto tímy nehrali Ligu majstrov.“
Liverpool pod vedením Kloppa skončil rok predtým na 8. mieste a do prestížnej súťaže nedostal.
„Ľutujem, že som sa tam nepresunul. Zamýšľal som sa nad tým, či zo mňa urobil lepšieho hráča klub, alebo Klopp. Keď sa obzriem späť, Jürgen mal na mňa a na klub obrovský vplyv,“ konštatoval Götze. Klopp ho v Dortmunde trénoval v rokoch 2009 až 2013.
Nemecký futbalista však priznal, že sa bál veľkých očakávaní v prípade prestupu. „Vtedy som nechápal, že niektoré veci si vyžadujú čas.
S odstupom času je to, samozrejme, jednoduché, ale je to pre mňa dôležité ponaučenie. Čo chápe Klopp a čo väčšina trénerov možno nie, je to, ako sa správať k ľuďom.
Vedenie hráčov, očakávania, formovanie tímu ako celku – to pochopil dokonale. Presne vie, čo chce a čo požaduje,“ povedal Götze pre The Athletic.