Chelsea získava hviezdu Aston Villy za rekordnú sumu. Prekoná všetkých Angličanov

Anglický reprezentant Morgan Rogers (17) bojuje o loptu s nórskym hráčom Marcusom Holmgrenom Pedersenom (16).
Anglický reprezentant Morgan Rogers (17) bojuje o loptu s nórskym hráčom Marcusom Holmgrenom Pedersenom (16). (Autor: TASR/AP)
ČTK|18. júl 2026 o 22:16
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Chelsea zaplatí konkurenčnému klubu z Premier League 117 miliónov libier.

Anglický reprezentačný stredopoliar Morgan Rogers prestupuje z Aston Villy do Chelsea, ktorá zaňho podľa agentúry Press Association zaplatí konkurenčnému klubu z Premier League 117 miliónov libier.

Rogers sa tak stane najdrahším anglickým futbalistom v histórii – o jeden milión libier prekoná sumu za dva týždne starý prestup Elliota Andersona z Nottinghamu do Manchestru City.

Rogers má v pondelok po návrate z majstrovstiev sveta absolvovať v Londýne lekársku prehliadku a následne podpísať šesťročnú zmluvu.

Dvadsaťtriročný stredopoliar mal kľúčový podiel na tom, že Aston Villa tento rok vyhrala Európsku ligu a v Premier League obsadila štvrté miesto. Ešte vo februári pred dvoma rokmi pritom prišiel z Middlesbrough za 15 miliónov libier.

Kým pre nového trénera Chelsea Xabiho Alonsa bude Rogers najväčšou letnou posilou, pre Aston Villu ide o ďalší významný odchod. Klub tento týždeň predal aj Youriho Tielemansa, ktorý zamieril do Manchesteru United.

Premier League

    Anglický reprezentant Morgan Rogers (17) bojuje o loptu s nórskym hráčom Marcusom Holmgrenom Pedersenom (16).
    Anglický reprezentant Morgan Rogers (17) bojuje o loptu s nórskym hráčom Marcusom Holmgrenom Pedersenom (16).
    Chelsea získava hviezdu Aston Villy za rekordnú sumu. Prekoná všetkých Angličanov
    dnes 22:16
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