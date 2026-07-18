Chelsea získava hviezdu Aston Villy za rekordnú sumu. Prekoná všetkých Angličanov

Anglický reprezentačný stredopoliar Morgan Rogers prestupuje z Aston Villy do Chelsea, ktorá zaňho podľa agentúry Press Association zaplatí konkurenčnému klubu z Premier League 117 miliónov libier.
Rogers sa tak stane najdrahším anglickým futbalistom v histórii – o jeden milión libier prekoná sumu za dva týždne starý prestup Elliota Andersona z Nottinghamu do Manchestru City.
Rogers má v pondelok po návrate z majstrovstiev sveta absolvovať v Londýne lekársku prehliadku a následne podpísať šesťročnú zmluvu.
Dvadsaťtriročný stredopoliar mal kľúčový podiel na tom, že Aston Villa tento rok vyhrala Európsku ligu a v Premier League obsadila štvrté miesto. Ešte vo februári pred dvoma rokmi pritom prišiel z Middlesbrough za 15 miliónov libier.
Kým pre nového trénera Chelsea Xabiho Alonsa bude Rogers najväčšou letnou posilou, pre Aston Villu ide o ďalší významný odchod. Klub tento týždeň predal aj Youriho Tielemansa, ktorý zamieril do Manchesteru United.