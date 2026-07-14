Alonso žiada od Chelsea hlad po úspechu. Chceme byť medzi najlepšími, hovorí

Nový tréner anglického futbalového klubu Chelsea Xabi Alonso vyzval tím, aby si vytvoril hlad po víťazstvách.
Na svojej prvej tlačovej konferencii v novej pozícii zároveň prezradil, že sa už porozprával s kapitánom Enzom Fernandezom.
Španielsky 44-ročný kormidelník sa podelil aj o svoje názory na prebiehajúce majstrovstvá sveta, zaspomínal si na vlastnú účasť pri triumfe Španielska na svetovom šampionáte v roku 2010 a vysvetlil plány klubu týkajúce sa hráčov, ktorí sa po turnaji vrátia neskôr.
Bývalý tréner Realu Madrid sa viac než predpovediam o tom, ako sa Chelsea bude dariť v jeho premiérovej sezóne, venoval svojej futbalovej filozofii. Zdôraznil však, že jedným z cieľov je kvalifikácia do európskych pohárov.
„Určite je to jeden z našich cieľov. Aby sme ho dosiahli, musíme robiť veľa vecí správne. Musíme si ujasniť, akým spôsobom chceme hrať, ako chceme, aby nás ľudia vnímali, a akým prístupom chceme nastupovať do každého zápasu bez ohľadu na súpera či miesto.
To je moja práca. Preto sa veľmi teším, keď budem mať k dispozícii celý káder. Momentálne máme niekoľko ponúk a rokovaní, ale je ešte len začiatok.
Každopádne chceme byť medzi najlepšími a čas ukáže, kam sa dostaneme. Sme však ambiciózni a v Chelsea musíme zdieľať túto energiu, ambície aj hlad po úspechu,“ povedal Alonso podľa agentúry DPA.
Zároveň zdôraznil, že jeho želaním je zotrvanie Fernandeza v tíme. Argentínsky stredopoliar bol počas tohto leta predmetom špekulácií.
Začiatkom mesiaca Real Madrid poprel záujem o angažovanie majstra sveta z roku 2022, ktorého reprezentácia sa v stredu večer stretne s Anglickom v semifinále turnaja v USA, Mexiku a Kanade.
„Áno, hovorili sme spolu. Ako však určite chápete, obsah nášho rozhovoru zostane súkromný. Ale áno, rozprávali sme sa,“ potvrdil Alonso a na otázku, či by si želal, aby Fernandez zostal na Stamford Bridge, stručne odpovedal: „Áno.“
Fernandez je jedným zo štyroch hráčov Chelsea, ktorí sú stále na MS. Okrem neho aj anglická dvojica Reece James a Trevoh Chalobah a Francúz Malo Gusto.
Španiel, ktorý podpísal s klubom zo západného Londýna štvorročnú zmluvu, sa pri otázke, či verí, že dostane dostatok času na vybudovanie mužstva schopného bojovať o titul, priamej odpovedi vyhol.
Dodal však: „Som si istý tým, že máme ambíciu vyhrávať veľa zápasov a byť konkurencieschopní. Musíme robiť dôležité rozhodnutia, vybudovať pevné princípy, silnú mentalitu a správnu klubovú kultúru.
Čas ukáže, čo sa stane. Nebudem teraz hovoriť o tom, čo bude v máji. Je na to príliš skoro. Som však sebavedomý a optimistický, že môžeme zažiť výbornú sezónu.“