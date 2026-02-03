Marocká federácia sa odvolá proti trestom po finále. Podľa nej boli neprimerané

Marocká futbalová federácia sa odvolá proti disciplinárnemu trestu, ktorý dostala po chaotickom januárovom finále afrického šampionátu.
Usporiadateľská krajina v Rabate súboj o titul prehrala so Senegalom 0:1 po predĺžení, zápas ale zatienil rad incidentov vrátane štvrťhodinového prerušenia po tom, ako Senegalci na protest proti neuznanému gólu a penalte pre súpera odišli zo ihriska.
Marocký zväz kritizoval svoj disciplinárny trest ako neprimeraný vzhľadom na závažnosť previnenia.
Africká futbalová konfederácia CAF usporiadateľskej krajine vymerala pokutu v celkovej výške 315.000 dolárov za nešportové správanie hráčov, členov realizačného tímu a výtržnosti fanúšikov.
Kapitán Achraf Hakimi dostal stopku na dva duely, záložník Ismael Saibari na tri.
Senegal dostal za incidenty, ktoré narušili finále, výrazne vyšší postih. Zväz zaplatí na pokutách za správanie hráčov a fanúšikov, ktorí vtrhli na trávnik, celkovo 615.000 dolárov.
VIDEO: Zostrih zápasu Senegal - Maroko z finále Afrického pohára národov
Tréner Pape Thiaw, ktorý svojich zverencov zo ihriska odviedol, dostal disciplinárny trest na päť zápasov a pokutu 100.000 dolárov za nešportové správanie, hráči Iliman Ndiaya a Ismaila Sarr nesmú hrať dve stretnutia za nevhodné správanie k rozhodcovi.