Barcelona nechce prísť o absolventa akadémie. Stredopoliar dostal štvorročnú zmluvu

BARCELONA. Španielsky futbalista Marc Bernal podpísal novú zmluvu s FC Barcelona, ktorá platí do júna 2029. Klub o tom informoval na svojom oficiálnom webe.
Osemnásťročný stredopoliar je odchovancom barcelonskej akadémie, do ktorej vstúpil ako šesťročný.
V „áčku“ tíme debutoval vo veku 17 rokov v auguste 2024. Následne však utrpel zranenie kolena, pre ktoré chýbal viac ako rok.
Bernal sa vrátil do súťažného diania v tejto sezóne a v prvom zápase po návrate si pripísal asistenciu pri víťazstve 6:0 nad Valenciou.
Podpis novej zmluvy sa uskutočnil v pondelok za účasti prezidenta Joana Laportu, viceprezidenta Rafaela Yusteho a športového riaditeľa Deca. Informácie priniesla agentúra DPA.