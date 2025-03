Manchester United vyzerá stratený a vystrašený, vraví legendárny Wayne Rooney

"Red Devils" vyhrali len deväť z 28 ligových zápasov tejto sezóny a vypadli tiež z oboch domácich pohárových súťaží. Ich nádeje na zisk trofeje v tejto sezóne závisia od štvrtkového odvetného zápasu osemfinále Európskej ligy proti Realu Sociedad San Sebastián na Old Trafforde.

Manchester United bol kedysi futbalový gigant, no v súčasnosti sa nachádza na 14. mieste v Premier League 2024/2025, pričom pred ním sú kluby ako Brentford, Bournemouth, Brighton a Nottingham Forest.

Rooney v podcaste Stick to Football uviedol: „No, nemyslím si to. Vyzerajú stratení. Myslím si, že vyzerajú vystrašení a boja sa, že urobia chybu.“ Zároveň pochválil Bruna Fernandesa, ktorého označil za hráča, ktorý „neustále niečo produkuje“, ale dodal, že klub potrebuje „masívne zmeny“.

Rooney tiež spomenul, že súčasná kultúra v klube je taká, že je „príliš ľahké prehrať zápasy“. „Je to zlé sledovať, bolí to. Som z Liverpoolu, ale strávil som mnoho rokov v Manchestri United a chcem, aby sa klubu darilo. Mám tam deti v akadémii - a sledovať to ma bolí,“ dodal.

Spolumajiteľ United Jim Ratcliffe v pondelok v rozhovore pre BBC uviedol, že niektorí hráči klubu „nie sú dosť dobrí“ a „niektorí sú pravdepodobne preplatení“.

Amorim na tieto komentáre reagoval v stredu pred zápasom s Realom Sociedad: „Buďme úprimní. Podávame podpriemerné výkony, ale stále to môžeme zmeniť.“