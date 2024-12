Amorim priznal slová, ktoré sa fanúšikom počúvajú zle. Tréner Newcastlu vychválil Dúbravku

MANCHESTER. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka si opäť udržal v Premier League čisté konto, keď v pondelňajšom súboji 19. kola na Old Trafford pomohol k víťazstvu Newcastlu United nad domácim Manchestrom United 2:0.

V rokoch 2022–2023 bol v Manchestri na hosťovaní a pomohol United k triumfu v Ligovom pohári. Tréner Newcastlu ocenil po pondelkovom súboji výkon Dúbravku, no zdôraznil, že na "nule" mal podiel celý tím:

Pre Dúbravku to bol špecifický zápas, keďže s ManUtd má bohatú históriu. Svoj debut v drese Newcastlu absolvoval vo februári 2018 práve v zápase s ManUtd a slávil víťazstvo 1:0.

"Sebavedomie je kľúčová vec, ktorá robí rozdiel. Hráči hrajú dobre na svojich pozíciách, vyzerajú šťastne a spokojne a takisto sa nám v porovnaní s minulým rokom vyhýbajú zranenia," konštatoval Howe podľa Reuters.

Bojujeme o záchranu

Naopak domáci United prehrali tretí ligový a celkovo štvrtý zápas za sebou. V tabuľke figurujú až na 14. mieste, sedem bodov od pásma zostupu.

Podľa trénera Rubena Amorima bojuje jeho tím o záchranu. Od príchodu portugalského kouča na lavičku vyhral ManUtd iba dva z ôsmich ligových duelov.

"Je to celkom jasné - musíme bojovať (o záchranu). Je to skutočne náročná situácia, jedna z najťažších v histórii klubu. Musíme to jasne pomenovať a postaviť sa k tomu čelom," citovala Amorima agentúra AFP.