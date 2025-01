Sebadôvera tímu je na dne, vraví legenda. Man United môžu prísť o lukratívnu zmluvu

BRATISLAVA. Anglický futbalový veľkoklub Manchester United čelí potenciálnej hrozbe, že príde o lukratívnu sponzorskú zmluvu na 900 miliónov libier so spoločnosťou Adidas.



Tímu z Old Traffordu hrozí zostup do nižšej súťaže. Po polovici sezóny je v tabuľke až na 14. priečke, pričom od pásma zostupu má len sedembodový "vankúš". Upozornil na to web footboom1.com.

Vedenie "Red Devils" pritom len v júli 2023 podpísalo významný kontrakt s Adidasom, ide o najväčší sponzorský kontrakt týkajúci sa dresov v histórii Premier League. Do klubovej kasy prináša 90 miliónov libier ročne.