Shaw podpísal novú zmluvu: V Manchestri som dospel ako človek aj ako hráč

MANCHESTER. Futbalový klub Manchester United predĺžil zmluvu s Lukom Shawom. Dvadsaťsedemročný obranca prišiel do tímu v roku 2014 so Southamptonu a jeho nový kontrakt platí do roku 2027.

"Pred deviatimi rokmi som podpísal zmluvu s týmto úžasným klubom a som veľmi rád, že ju môžem predĺžiť. Odkedy som pred mnohými rokmi prišiel do Manchestru, dospel som ako človek aj ako hráč," povedal pre oficiálny web.

United zažíva nepriaznivú minisériu, v lige vyhrali naposledy 19. februára proti Leicestru (3:0) a ťahajú šnúru troch prehier.