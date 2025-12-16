Neuveriteľná prestrelka na Old Trafforde. Amorim: Vytvorili sme si veľa šancí

Tréner futbalistov Manchestru United Ruben Amorim hovoril po pondelňajšej remíze s Bournemouthom 4:4 o potrebe zvýšiť efektivitu v zakončení, hoci jeho tím už druhýkrát po sebe strelil štyri góly.
Vzhľadom na množstvo ďalších gólových príležitostí mohol podľa kouča vyťažiť viac.
„Dominovali sme a vytvorili sme si veľa šancí. Do druhého polčasu sme mali ísť s iným priebežným výsledkom,“ konštatoval Amorim narážajúc na fakt, že jeho tím viedol po prvom polčase iba 2:1.
United išli v dohrávke 16. kola do vedenia v 13. minúte zásluhou gólu Amada Dialla. Antoine Semenyo síce neskôr vyrovnal, no domácim vrátil náskok Casemiro, ktorý upravil na 2:1 v nadstavenom čase prvého dejstva.
Domáci sa v ňom dostali až k 17 strelám, čo je najviac za polčas v tejto sezóne PL. Na bránku smerovali štyri. Príliš nezaostávali ani hostia so siedmimi streleckými pokusmi (tri na bránku).
Hosťom ideálne vyšiel úvod druhého polčasu, keď Evanilson a Marcus Tavernier otočili skóre na 3:2 pre Bournemouth. Gólovo divoký zápas však pokračoval a Bruno Fernandes s Matheusom Cunhom strelili v 77., resp. 79. minúte dva góly domácich, ktorí tretíkrát v stretnutí získali tesný náskok.
Ani tentoraz ho však neudržali a gólovú bodku za ofenzívnym zápasom dal v 84. minúte striedajúci 19-ročný útočník Bournemouthu Eli Junior Kroupi, ktorý strelil už piaty gól v 12. zápase sezóny.
„Sme naozaj sklamaní. Šialený zápas. Môže to vyzerať, akoby sme v druhom polčase stratili dva body, ale myslím si, že sme ich stratili už v prvom.
Bol to zábavný zápas pre všetkých divákov. Ľudia, najmä na Old Trafforde, chcú vidieť víťazstvá, ale chcú mať aj radosť z toho, že vidia tím hrať dobrý futbal.
V určitých momentoch sa nám to darilo. Bol to dobrý výkon, ale musíme byť efektívnejší, pretože sme si vytvorili množstvo šancí,“ konštatoval Amorim.
Manchester United sa vďaka bodu za remízu posunul na priebežné 6. miesto, na ktorom má dvojbodové manko na prvú štvorku. Bournemouth nezvíťazil v siedmom zápase po sebe, počas tohto obdobia získal tri body za remízy. V tabuľke figuruje na 13. mieste.