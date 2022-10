Ten Hag ostal prekvapený. United sa v manchesterskom derby zľakol City

Rovnaká dvojica sa predstavila o tri minúty neskôr, keď obrana hostí nechala Belgičanovi priestor na center do malého vápna, ktorý už Haaland dokázal umiestniť do siete.

"Dokázal to v Nórsku, Rakúsku aj Nemecku, to je fakt. Prišiel sem a uvedomil si, že jeho spoluhráči behajú ako zvieratá. A potom veľmi rýchlo pochopil, že musí byť taký istý. Ku gólom mu samozrejme pomáhajú aj ďalší kvalitní hráči," nešetril chválou španielsky kormidelník.

Jeho náprotivok Erik ten Hag nevidel za výsledkom kvalitu súpera, ale nedostatky svojho mužstva.

"Prekvapilo ma to, nemali sme navrch, chýbala istota na lopte a boli aj príležitosti, no zľakli sme sa ich. Všetka česť City, ale ich výkon s tým nemá nič spoločné. To my sme nehrali dobre, bez odhodlania na individuálnej aj tímovej úrovni," nešetril kritikou holandský kouč.