Manchester City potrebuje reset. Dokonalá kariéra Guardiolu nadobudla drobnú škvrnu

Potrebujeme si vyčistiť hlavy, ísť do medzinárodnej prestávky a aby sa hráči vrátili fit. Úspechy, ktoré mali v posledných sezónach, boli spôsobené tým, že sme mali menej zranení. Chcel by som, aby hráči boli konzistentní a dokázali hrať na úrovni, na akej sme hrali v prvom polčase."

Erling Haaland skóroval v 23. minúte a v prvom polčase, v ktorom malo City päť striel na bránu, niekoľkokrát tesne minul.

Brighton sa však v druhom polčase proti ospalému City výrazne zlepšil a náhradníci Joao Pedro a debutant v Premier League Matt O'Riley režírovali víťazstvo.

"Prvý polčas sme namiesto otvorenej hry ju mali kontrolovať, ale nedokázali sme to. Momentálne nie sme na úrovni, aby sme vydržali 90 minút," povedal Guardiola.

"V prvom polčase sme boli brilantní, ale samozrejme, v druhom polčase niekedy nastupuje únava a súperi robia zmeny, menia tempo, no my to teraz nedokážeme a zápas sme prehrali."