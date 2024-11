Mizéria Manchestru City pokračuje, v Brightone zažil päť minút hrôzy

"Citizens" sa ujali vedenia v 23. minúte, Mateo Kovačič vysunul Haalanda, ktorý sa dostal do úniku a na dvakrát dokázal prekonať Barta Verbruggena.

Nórsky kanonier mohol zakrátko zvýšiť, ale trafil len konštrukciu brány. Aj domáci si vypracovali niekoľko šancí v prvom polčase, ale Ederson dôležitými zákrokmi podržal svoj tím.

Koučovi Brightonu však vyšli striedania a priniesli dva góly v bránke hostí. V 78. minúte Kaoru Mitoma poslal centrovanú loptu, kde sa presadil Pedro a vyrovnal. Domáci zakrátko udreli druhýkrát, keď úspešnú akciu zakončil presne O'Riley. V úplnom závere sa po centri Kylea Walkera dostal k zakončeniu Joško Gvardiol, ale hlavou minul bránu.

Mužstvo Pepa Guardiolu po vypadnutí v osemfinále Ligového pohára s Tottenhamom (1:2) nestačilo v Premier League ani na domáci Bournemouth (1:2) a nevyšiel mu ani utorkový duel Ligy majstrov na ihrisku Sportingu Lisabon (1:4).

Hráči Fulhamu zvíťazili na ihrisku Crystal Palace 2:0. Vdaka triumfu a zisku troch bodov sa posunuli na priebežné 6. miesto. Hostia uspeli v druhom stretnutí za sebou.

Fulham poslal do vedenia na konci prvého polčas Emile Smith Rowe, ktorý krížnou strelou po zemi prekonal Deana Hendersona. V 76. minúte dostal domáci Daiči Kamada červenú kartu a Fulham to využil krátko na to, keď Harry Wilson potvrdil triumf. Crystal Palace je na 17. pozícii.