Mainz pyká za správanie fanúšikov, podmienečne mu uzavreli štadión

FRANFKURT. Európska futbalová únia (UEFA) potrestala nemecký klub 1. FSV Mainz 05 podmienečným čiastočným uzavretím štadióna v najbližšom domácom zápase Konferenčnej ligy.
Bundesligista pyká za správanie svojich fanúšikov v dueli play off KL proti nórskemu Rosenborgu Trondheim, v ktorom použili pyrotechniku.
Ak by sa v nasledujúcich stretnutiach incident zopakoval, klub by musel v jednom domácom zápase uzavrieť niekoľko tribún na svojom štadióne.
Fanúšikovia Mainzu odpálili svetlice aj na pôde Rosenborgu a takisto spôsobili nešpecifikované škody, za čo dostal 1.
FSV takisto podmienku pre jeho priaznivcov v podobe zákazu vycestovať na najbližší zápas na ihrisku súpera.
UEFA zároveň nariadila predstaviteľom Mainzu skontaktovať vedenie nórskeho klubu za účelom náhrady škôd.
Za incidenty dostal bundesligový zástupca pokutu v súhrnnej výške 40.000 eur, informovala agentúra