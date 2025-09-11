Mainz pyká za správanie fanúšikov, podmienečne mu uzavreli štadión

Trest bude platiť na zápas Konferenčnej ligy.

FRANFKURT. Európska futbalová únia (UEFA) potrestala nemecký klub 1. FSV Mainz 05 podmienečným čiastočným uzavretím štadióna v najbližšom domácom zápase Konferenčnej ligy.

Bundesligista pyká za správanie svojich fanúšikov v dueli play off KL proti nórskemu Rosenborgu Trondheim, v ktorom použili pyrotechniku.

Ak by sa v nasledujúcich stretnutiach incident zopakoval, klub by musel v jednom domácom zápase uzavrieť niekoľko tribún na svojom štadióne.

Fanúšikovia Mainzu odpálili svetlice aj na pôde Rosenborgu a takisto spôsobili nešpecifikované škody, za čo dostal 1.

FSV takisto podmienku pre jeho priaznivcov v podobe zákazu vycestovať na najbližší zápas na ihrisku súpera.

UEFA zároveň nariadila predstaviteľom Mainzu skontaktovať vedenie nórskeho klubu za účelom náhrady škôd.

Za incidenty dostal bundesligový zástupca pokutu v súhrnnej výške 40.000 eur, informovala agentúra

