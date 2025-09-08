V rodine utečencov vyrástol futbalový génius. Luka Modrič oslavuje štyridsiatku

BRATISLAVA. Hoci chorvátsky futbalista Luka Modrič ešte stále aktívne pôsobí na vrcholovej úrovni, už teraz je považovaný za legendu.
Jeden z najlepších stredopoliarov všetkých čias oslávi dnes v utorok 9. septembra 40 rokov.
Rodák zo Zadaru má iba 172 centimetrov, ale práve tento hendikep dokázal pretaviť na svoju silnú zbraň. Nízke ťažisko využíva vo svojej hre brilantne, je neuveriteľne pohyblivý, ľahko mení smer a má výbornú ľavú i pravú nohu.
Ťažké detstvo počas vojny na Balkáne
Jeho detstvo poznačila vojna na Balkáne. Pochádza z dediny Modriči, ležiacej na južných svahoch pohoria Velebit, severne od Zadaru. Počas chorvátskeho boja za nezávislosť v roku 1991 však s celou rodinou musel z tejto oblasti utiecť.
Jeho starého otca popravili srbskí povstalci a dom vypálili. Stal sa z neho utečenec a sedem rokov žil so svojou rodinou v hoteli Kolovare. Neskôr sa presťahoval do hotela Iž. Oba sú v Zadare.
Jeho otec pracoval v chorvátskej armáde ako letecký mechanik a keďže v tých rokoch dopadali na mesto tisíce bômb, tak futbal bol spôsobom, ako uniknúť realite vojny.
Modrič na toto obdobie spomína ako na ťažké časy pre svoju rodinu a na niečo, čo ho formovalo ako človeka. Povedal tiež, že o vojne väčšinou nevedel, pretože sa spriatelil s mnohými inými deťmi a ich rodičia nedovolili, aby vojna ovplyvnila ich detstvo. Futbal hrali prevažne na hotelovom parkovisku.
Od Zadaru cez Tottenham až po Real Madrid
S podporou svojej rodiny sa zúčastňoval rôznych kempov a trénoval v NK Zadar pod vedením trénera Domagoja Bašiča. Ten piloval jeho talent a ako 16-ročnému mu pomohol s prestupom do Dinama Záhreb.
Po sezóne strávenej v mládežníckom tíme ho poslali na hosťovane do Bosny a Hercegoviny, kde si obliekal dres HŠK Zrinjski Mostar. Tam ešte viac rozvinul svoju všestrannosť a vo veku 18 rokov sa stal najlepším hráčom tamojšej ligy.
„Ak niekto zvládne Bosniansku Premier League, môže hrať všade,“ uviedol vtedy Modrič, čím narážal na fyzickú a tvrdú hru.
Potom hosťoval v chorvátskom Interi Zaprešič, kde strávil jednu sezónu a pomohol tímu dosiahnuť druhé miesto v lige a postup do predkola Pohára UEFA. V roku 2004 získal ocenenie Chorvátska futbalová nádej roka a v roku 2005 sa vrátil do Dinama Záhreb.
Tam sa mu darilo, po podpise 10-ročnej zmluvy pomohol tímu k viacerým trofejám. Svoje štvorročné pôsobenie v Diname ukončil so súčtom 31 gólov a 29 asistencií v štyroch ligových sezónach, potom sa už okolo neho začali „motať“ veľkokluby.
Napokon v roku 2008 kývol na ponuku Tottenhamu Hotspur, ten za neho zaplatil 16,5 milióna libier.
V Anglicku si najskôr robili posmech z jeho menšieho vzrastu, na čo zareagoval slovami: „Kritici vás ženú dopredu a ja musím som ľuďom ukázať, že sa mýlia. Možno vyzerám malý, ale som naozaj silný človek psychicky aj fyzicky a nikdy som nemal žiadne problémy so svojou výškou.“
Keď londýnsky klub prevzal Harry Redknapp, postavil celú hru okolo chorvátskeho špílmachra.
„Je to skvelý hráč a snom každého manažéra. Trénuje ako démon a nikdy sa nesťažuje. Na ihrisku bude pracovať s loptou aj bez nej a dokáže prekonať obrancu trikom, alebo prihrávkou. Mohol by sa dostať do ktoréhokoľvek tímu v prvej štvorke,“ povedal vtedy Redknapp.
A záujem naozaj prišiel, o Modriča sa snažila najmä Chelsea. Svoj posledný gól za „kohútov“ strelil 2. mája proti Boltonu Wanderers volejom z 23 metrov. A potom zmenil dres.
Nebolo to však žiadny veľký klub v Anglicku, ale španielsky Real Madrid. Podpísal s ním zmluvu na 5 rokov a Londýnčania za neho dostali 30 miliónov libier. V Reale dostal pevnú pozíciu, mal najpresnejšie prihrávky v súťaži a zbieral trofeje. Štyri za víťazstvo v La Lige a má aj šesť trofejí v Lige majstrov.
Víťaz zlatej lopty a rešpektovaná legenda
V roku 2018 ako hráč kráľovského veľkoklubu získal ocenenie Zlatá lopta. V Reale zohral kľúčovú úlohu pri úspechoch klubu a jeho herný štýl mu vyniesol niekoľko prezývok, ktoré mu dali médiá a fanúšikovia, vrátane „majster stredu poľa“, alebo „kúzelník“.
Tento rok v januári skóroval do siete Valencie vo veku 39 rokov a 116 dní a stal sa tak najstarším strelcom v histórii Realu. Potom prišla ponuka z AC Miláno, kde Chorvát pôsobí v súčasnosti.
S Realom sa mu lúčilo ťažko: „Za tie roky som zažil úžasné momenty. Nemožné zvraty, finále, oslavy a mnoho magických okamihov. Vyhral som všetko a som z toho veľmi, veľmi šťastný.“
Samozrejme svoju dôležitú úlohu zohrával aj v národnom tíme. Na MS v roku 2018 prehral vo finále s Francúzskom 2:4, čo je pre krajinu zatiaľ najväčší úspech.
Modrič bol líder tímu a po príchode do krajiny ho so spoluhráčmi vítali desaťtisíce ľudí. O štyri roky neskôr sa Chorváti opäť dostali do semifinále na MS, ale prehrali s Argentínou. V zápase o 3. miesto však zdolali Maroko 2:1.
O tom, čo pre Chorvátsko znamená Modrič svedčí to, že v roku 2019 vydala Chorvátska pošta známku s jeho podobizňou. S manželkou Vanjou Bosničovou má tri deti a angažuje sa aj v rôznych charitatívnych projektoch.