Pomohlo by to hráčom. De la Fuente navrhuje zrušenie predĺžení na EURO

Španielski hráči by podľa jeho slov nastupovali do semifinálového súboja čerstvejší, ak by nemuseli v piatok hrať predĺženie proti Nemecku.

"Na európskych šampionátoch by sa možno mohlo zrušiť predĺženie počas prvých dvoch vyraďovacích kôl. Pomohlo by to hráčom vzhľadom na nahustený program, boli by oveľa sviežejší," uviedol de la Fuente podľa agentúry DPA.