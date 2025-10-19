ONLINE: Liverpool FC - Manchester United dnes, Premier League LIVE (8. kolo)

LIVERPOOL. Futbalisti Liverpoolu a Manchestru United dnes hrajú zápas 8. kola anglickej Premier League 2025/2026.
ONLINE: Liverpool FC - Manchester United dnes (Premier League 2025/2026, 8. kolo, nedeľa, LIVE)
Anglická Premier League 2025/2026
19.10.2025 o 17:30
8. kolo
Liverpool
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Manchester United
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 8. kola anglickej Premier League medzi mužstvami Liverpool FC a Manchester United.
Liverpool sa aktuálne nachádza na 3. mieste, pričom jedno z dvoch zaváhaní prišlo práve v poslednom kole, keď bola nad jeho sily domáca Chelsea. Obhajca titulu prehral na trávniku súpera 1:2, keď o prehre rozhodol súper v nadstavenom čase.
United si síce v poslednom zápase poradilo so Sunderlandom 2:0, napriek tomu mu patrí 11. pozícia so ziskom 10 bodov a skóre 9:11. V posledných súbojoch sa červená časť Manchesteru vyznamenala aj proti Chelsea, ktorú zdolala 2:1.
Posledné vzájomné zápasy na pôde Liverpoolu:
Liverpool FC 2-2 Manchester United (2025)
Liverpool FC 0-0 Manchester United (2023)
Liverpool FC 7-0 Manchester United (2023)
Liverpool FC 4-0 Manchester United (2022)
Liverpool FC 0-0 Manchester United (2021)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.