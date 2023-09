VIDEO: Nezastaviteľný Messi opäť úradoval, gólom z priameho kopu vyrovnal historický rekord

BUENOS AIRES. Futbalisti Argentíny víťazne vstúpili do juhoamerickej kvalifikácie MS 2026.

Argentínčania mali pred 80.000 divákmi na Estadio Monumental v Buenos Aires celý zápas hernú prevahu (držanie lopty 71 percent, 9:4 na strely), vypracovali si aj niekoľko šancí, no obrana hostí na čele s brankárom Hernanom Galindezom dlho odolávala.

Reprezentačný kapitán strelil svoj 29. gól v juhoamerických kvalifikáciách, čím vyrovnal historický rekord.

Dotiahol sa na lídra Uruguajčana Luisa Suareza, bývalého spoluhráča z FC Barcelona.

"Bol to náročný duel, veľmi fyzický. Ekvádor ukázal, že má vynikajúcich hráčov. Boli fyzicky dobre pripravení a mali jasno v tom, ako chcú hrať.

My sme vedeli, že v každom zápase musíme podať stopercentný výkon, aby sme uspeli," hodnotil duel Messi, ktorý vlani priviedol národný tím k zisku titulu na MS v Katare.

"Ukázali sme, že náš tím sa neuspokojí s tým, čo dosiahol, hoci je to niečo historické a výnimočné.

To, čo sme vybojovali, znamená veľa a vychutnali sme si to, no tým sa naša práca nekončí. Musíme sa pozerať smerom dopredu," citovala ho agentúra AFP.