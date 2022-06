Dalič aj Deschamps museli pre rodinnú tragédiu opustiť kempy národných mužstiev

ZÁHREB. Tréner chorvátskych futbalistov Zlatko Dalič opustil kemp národného tímu. Dôvodom je náhle úmrtie jeho otca, informovala v stredu agentúra APA.

Podľa denníka Jutarnji list sa Dalič dozvedel smutnú správu po utorkovom tréningu reprezentácie a hneď odcestoval do svojho rodného mesta Livno v Bosne a Hercegovine.

V stredu sa tam mal zúčastniť na otcovom pohrebe. Päťdesiatpäťročný kouč by sa mal následne vrátiť do reprezentačného kempu a v piatkovom zápase Ligy národov v Osijeku proti Rakúsku by už mal byť na striedačke.