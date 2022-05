Slováci si budú voliť nového kapitána. Najhorúcejším kandidátom je Škriniar

ŠAMORÍN. Slovenský obranca Milan Škriniar by po odchode Mareka Hamšíka z reprezentáce mal prebrať kapitánsku pásku.

Kapitána si mali hráči voliť ešte v pondelok, Škriniar však uviedol, že dôležitejšie ako páska budú výkony v nasledujúcich zápasoch Ligy národov.

Slovákov čaká v 3. skupine C-divízie LN ťažký program. Najskôr si zmerajú sily s Bieloruskom v Srbsku, potom s Kazachstanom v Trnave, s Azerbajdžanom v Baku a opäť Kazachstanom v Nur-Sultane. V priebehu 10 dní odohrajú štyri zápasy.

"Pozerali sme si aké lety nás čakajú. Ale musíme to zvládnuť, lebo si myslím, že do céčka nepatríme. Nebude to jednoduché, lebo mužstvá sa na nás namotivujú," povedal Škriniar.