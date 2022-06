Slováci chcú Kazachstanu odplatiť prehru. Mužstvo trápia zranenia

NUR-SULTAN. Slovenskí futbalisti pricestovali v sobotu do dejiska svojho štvrtého zápasu v prebiehajúcom ročníku Ligy národov.

Na pôde Kazachstanu sa pokúsia v pondelok proti domácim napraviť zaváhanie z prvého vzájomného stretnutia, ktoré v Trnave prekvapujúco prehrali 0:1.

Napriek únave z nahusteného programu majú v Nur-Sultane jasný cieľ zabodovať naplno.

"Je to nabité. Hráči ubúdajú a začínajú sa objavovať zranenia. Snažíme sa s tým vyrovnať a dúfam, že to čo najmenej ovplyvní ďalší duel," uviedol tréner Samuel Slovák na tlačovej konferencii po piatkovom víťazstve 1:0 na pôde Azerbajdžanu, ktoré jeho zverencov udržalo reálne v boji o celkové prvenstvo v skupine a postup do B-divízie.