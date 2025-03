Mexický klub cíti obrovskú krivdu. Žiada FIFA, aby prehodnotila jeho vylúčenie z MS klubov

„Mal by rozhodnúť v náš prospech. Máme právo súťažiť, neporušili sme žiadne pravidlo. Rozhodnutie je nespravodlivé a je načase to napraviť,“ citovala Berizza agentúra AP.

„Je to veľká nespravodlivosť. Ak nás vynechajú, nebude to férové a poškvrní to futbal. Sú fanúšikovia, ktorí si kúpili lístky a zadĺžili sa, aby si ich mohli dovoliť. Ako im teraz povedať, že nikam nepôjdu?,“ pýta sa Rodriguez.