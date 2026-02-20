Veľká strata pre Inter, Martínez sa zranil. Vyzerá to vážne, uviedol tréner

Kapitán futbalistov Interu Miláno Lautaro Martínez bude pravdepodobne tri až štyri týždne mimo hry.
Líder talianskej ligy dnes na klubovom webe oznámil, že argentínsky útočník si pri stredajšej porážke 1:3 na pôde Bodö/Glimt v prvom zápase úvodného vyraďovacieho kola Ligy majstrov natiahol sval v ľavom lýtku.
Dvadsaťosemročný majster sveta Martínez odstúpil zo zápasu v 61. minúte. "Vyzerá to s ním celkom vážne," uviedol tréner Christian Chivu po stretnutí, ktoré sa v Nórsku tradične hralo na umelom trávniku.
Dnešné vyšetrenie jeho obavy potvrdilo. Kapitán by mohol tímu chýbať až mesiac. "Stav argentínskeho útočníka lekári znovu posúdia na budúci týždeň," uviedol Inter.
Zranenie znamená, že Martínez pravdepodobne zmešká 8. marca derby proti AC Miláno. Inter po 25. kole vedie tabuľku Serie A o sedem bodov pred mestským rivalom. Martínez je so 14 gólmi najlepším ligovým strelcom o päť gólov pred krajanom Nicom Pazom z Coma.