Ďalšia zlá správa pre Real. Pred zápasom s Manchestrom City utrpel Mbappé zlomeninu

Francúzsky futbalista Kylian Mbappé utrpel pri prehre Realu Madrid na domácom štadióne s Celtou Vigo zlomeninu prstu na ľavej ruke.
Podľa španielskych médií však útočník napriek tomu nastúpi do zápasu Ligy majstrov proti Manchestru City. Zlomenina mu nebráni hrať, no bude musieť vydržať značnú bolesť.
Francúz sa zranil ešte v prvom polčase, zápas však dokázal dohrať. Kráľovský klub prišiel aj o Edera Militaa, ktorý si pretrhol šľachu a na trávnikoch sa neukáže v najbližších mesiacoch.
Real Madrid vyhral v španielskej lige len jeden z posledných piatich zápasov a v tabuľke sa prepadol za vedúcu Barcelonu, na ktorú aktuálne stráca už štyri body.
V hlavnom meste Španielska je pod tlakom hlavne tréner Xabi Alonso, ktorému dal klub ultimátum do stredajšieho zápasu proti anglickému súperovi. Biely balet musí predviesť lepší výkon, inak je jeho budúcnosť na lavičke ohrozená.