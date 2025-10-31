Gyökeresovi nestačilo ani viac gólov ako má Francúz. Mbappé získal premiérovú Zlatú kopačku

MADRID. Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé dnes prevzal svoju prvú Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca európskych futbalových súťaží. Dvadsaťšesťročný francúzsky reprezentant si trofej vyslúžil za 31 gólov v 34 zápasoch minulého ročníka španielskej ligy.
"Je to pre mňa dôležitý moment, pretože je to po prvý raz, čo som toto ocenenie vyhral. Veľa to pre mňa ako útočníka znamená," povedal Mbappé podľa agentúry AFP.
Minuloročná posila Realu z Paríž St. Germain poďakovala spoluhráčom a dúfa, že tohtoročná Zlatá kopačka je len prvá z mnohých. Hneď v tejto sezóne by ju Mbappé rád obhájil. Našliapnuté má sľubne, po desiatich zápasoch má už 11 gólov a suverénne vedie poradie strelcov španielskej ligy.
"Máme neuveriteľnú partiu a dúfam, že tento rok toho veľa vyhráme, pretože najdôležitejšie sú tímové trofeje. A verím, že so všetkými ľuďmi, ktorých tu vidím, ich môžeme vyhrať veľa, "povedal Mbappé svojim spoluhráčom, ktorí ho na prevzatie Zlatej kopačky sprevádzali. V uplynulom ligovom ročníku skončil Real druhý za Barcelonou.
Mbappé ovládol poradie najlepších ligových strelcov v Európe pred Švédom Viktorom Gyökeresom, ktorý nastrieľal za Sporting Lisabon v najvyššej portugalskej súťaži 39 gólov.
Góly v najlepších piatich ligách (Nemecko, Španielsko, Anglicko, Taliansko, Francúzsko) sa násobia dvoma, v slabších súťažiach koeficientom 1,5 a v zostávajúcich zodpovedá počet bodov streleným gólom.
Preto Gyökeres skončil druhý so stratou 3,5 bodu na Mbappého. Tretie miesto obsadil o ďalšieho pol bodu späť Mohamed Salah z Liverpoolu.
Mbappé je tretím hráčom Realu, ktorý Zlatú kopačku získal. Pred ním sa to podarilo Hugo Sánchezovi a Cristianovi Ronaldovi, ktorý ju dostal trikrát počas angažmánu v "Bielom balete" a raz v službách Manchestru United. Rekordérom je Lionel Messi, ktorý si túto streleckú trofej vyslúžil v drese Barcelony šesťkrát.