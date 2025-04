Disciplinárna komisia bola veľmi mierna. Mbappé sa za škaredý faul vyhol väčšiemu trestu

Disciplinárna komisia Španielskej kráľovskej futbalovej federácie vyhodnotila Mbappého zákrok ako faul ako "v hre", čo znamená, že podľa nej nešlo o násilné správanie, ktoré by mohlo viesť k dlhšiemu zákazu činnosti.

"Nie je to násilný chlap a ospravedlnil sa. Uvedomil si chybu, ktorú spravil. Bola to jasná červená karta a zaplatil za to.

Predtým bolo niekoľko menších faulov naňho, pre ktoré asi reagoval takto. Nebolo to správne. Neospravedlňujem ho, ale mohlo to byť preto,“ povedal podľa klubového webu Davide Ancelotti, syn a asistent hlavného trénera Carla Ancelotti odpykávajúceho si trest za päť žltých kariet.