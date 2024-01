Mbappé sa v budúcnosti neobáva zmien. Počíta s odchodom z Paríža aj Európy

Ako uviedol web as.com, Mbappé v rozhovore pre magazín GQ zároveň povedal, že sa nebojí zmien, čím opäť podnietil špekulácie o možnom prestupe do španielskeho Realu Madrid po skončení aktuálnej sezóny 2023/2024.

BRATISLAVA. Francúzsky futbalový reprezentant Kylian Mbappé nevylučuje, že v určitom okamihu opustí Paríž Saint-Germain i európsky kontinent podobne, ako to urobili minulé leto spravili Lionel Messi a Neymar.

„Mnoho skvelých hráčov, ktorí poznačili históriu futbalu, opustili Európu toto leto. Vstupujeme do novej éry. Je to súčasť kolobehu tohto športu a raz budem musieť odísť aj ja.

Verí tiež, že vďaka funkcii kapitána v PSG a v národnom tíme veľmi dozrel: „Veľký rozdiel je v tom, že moja pozornosť bola skutočne zameraná na môj výkon a na to, čím by som mohol prispieť k tímu ako jednotlivec. Byť kapitánom je nová verzia futbalu.“

Nebojím sa tých zmien. Len premýšľam o tom, že budem pokračovať v kariére a pôjdem vlastnou cestou,“ okomentoval Mbappé možnosť, že sa jedného dňa presunie do futbalovo exotickej destinácie.

Mbappé tiež vraví, že v súčasnom futbalovom modeli by uvítal zmeny. „Približujeme sa k modelu NBA so 70 zápasmi za sezónu. Osobne sa nebránim tomu, aby sme hrali toľko duelov, no nie vždy budeme schopní hrať dobre a ponúknuť verejnosti predstavenie, aké očakáva.

Nechcem nikoho poučovať, ale musíme spoločne premýšľať, ako docieliť to, aby sme ponúkli najlepšiu možnú šou,“ skonštatoval Mbappé.