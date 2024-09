Nehanebné správanie, kritizoval riaditeľ ukrajinského klubu. Vadí mu málo solidarity od FIFA

Zahraniční hráči podpísali zmluvy s inými klubmi, ktoré ich o niečo neskôr predali. Je to nespravodlivé, pretože tie kluby im nepomáhali s rozvojom a ešte k tomu obdržali veľa peňazí. A FIFA to podporila," uviedol Palkin v rozhovore pre nemecký portál t-online.

Štyridsaťdeväťročného funkcionára tiež nahnevalo, že ukrajinské kluby nedostali šancu na rozhovory o možných riešeniach vzniknutého problému:

"S FIFA sme sa snažili niekoľkokrát spojiť, ale všetky dvere nám zatvorili." FIFA po začiatku invázie 24. februára 2022 povolila zahraničným hráčom a trénerom odchod z ukrajinských i ruských klubov zadarmo. Toto nariadenie nedávno predĺžila do júna 2025.

"Nedošlo k žiadnemu telefonátu zo strany FIFA, ktorý by nás ubezpečil o ich podpore. Nežiadal by som od nich miliónové odškodné, lebo chápem, že by to nebolo jednoduché.

Ale toto správanie je nehanebné," dodal Palkin, ktorého Šachtar hrá všetky domáce zápasy mimo Ukrajiny.

V tejto sezóne Ligy majstrov bude donecký klub štartovať na štadióne Veltins-Arena v Gelsenkirchene. FIFA na žiadosť agentúry DPA o komentár neodpovedala.