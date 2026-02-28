Tréner Glasgowa komentoval výber zostavy rivala. Absolútne mimoriadne, reagoval kouč Celticu

Dočasného trénera škótskeho futbalového klubu Celtic Glasgow Martina O'Neilla prekvapili komentáre kouča trénera Dannyho Rohla z konkurenčného Glasgowa Rangers ohľadom výberu súperovho tímu pred nedeľným derby Old Firm na štadióne Ibrox. O'Neill označil tieto vyjadrenia za "absolútne mimoriadne".
Rohl predpokladal zaujímavosť vo výbere brankára na zápas najvyššej škótskej súťaže a vyjadril prekvapenie, že Celtic sa v odvete Európskej ligy proti nemeckému Stuttgartu neusiloval o postup.
Škóti v prvom súboji doma prehrali 1:4, v odvete u súpera zvíťazili "len" 1:0 a podľa Rohla sa uspokojili s najtesnejším náskokom.
O'Neill, ktorý sa v priebehu aktuálneho týždňa vrátil do Glasgowa a vedie Celtic druhýkrát v tejto sezóne po období 2000 až 2005, reagoval s iróniou:
"Takže on vyberá náš tím? Výborne, starý Danny, výborne. Je tu menej než rok. Čoskoro sa dozvie, ako to chodí za štyri alebo päť rokov."
VIDEO: O'Neill reagoval na Roha
Dodal tiež, že možno by rád zistil, čo robí Rohl s jeho tímom, avšak zdôraznil, že O'Neill možno iba nechápe, prečo by Rohl mal komentovať výber hráčov Celticu. "Nemyslím si, že je potrebné, aby komentoval môj tím alebo našu stranu," povedal O'Neill.
Obhajca škótskeho titulu Celtic momentálne okupuje tretie miesto v ligovej tabuľke so stratou dvoch bodov na Rangers, pričom má zápas k dobru. V prípade víťazstva v nedeľňajšom derby by zaostával o deväť bodov za lídrom súťaže Hearts, no s dvoma zápasmi menej.
"Dochádzajú nám zápasy. Snažíme sa dohnať stratu už nejaký ten čas. Prehra s Hibs bola zdržaním, ale nie katastrofou. Stále sme tu a bojujeme," pripustil O'Neill.
Celtic pri spomenutom triumfe v Stuttgarte nasadil do bránky Fína Viljamiho Sinisala, voľno mal skúsený Kasper Schmeichel po nevydarenom prvom zápase. Sinisalo podal v Nemecku vynikajúci výkon.