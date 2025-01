Košice hľadajú hráčov na kraje a možno aj náhradu za Žana Medveda

KOŠICE. Bez väčšiny legionárov a s viacerými navrátilcami z hosťovaní začali prípravu na jarnú časť sezóny futbalisti FC Košice, aktuálne siedmeho tímu tabuľky. Košičania, podobne ako ďalšie tímy z dolnej polovice tabuľky sa netaja tým, že by po odohraní posledných štyroch zápasov dlhodobej časti chceli byť v prvej šestke bojujúcej o titul a európske poháre. „Každé mužstvo, nech už je prvé alebo posledné má počas zimnej prestávky a prípravy priestor na zlepšenie a my máme ten priestor dosť veľký.

Robíme na skladbe kádra, na zlepšení hry, na mentalite, na kondícii, to sú jednoducho plány na päť týždňov, po ktorých bude prvým cieľom prvý jarný ligový zápas v Žiline,“ skonštatoval pred prvým tréningom na umelej tráve tréner Roman Skuhravý.

Napraviť horší koniec roka Roman Skuhravý viedol na jeseň Košičanov v desiatich z osemnástich ligových zápasoch. Prehral síce len dvakrát, V Michalovciach a v závere jesene v Trnave, ale jeho zverenci až v piatich zápasoch v sérii remizovali. V dlhodobej časti ich na jar čakajú ešte štyri zápasy – v Žiline, doma s Banskou Bystricou, v Ružomberku a napokon doma s Michalovcami. „Záver minulého roka bol z našej strany trochu horší, mohli sme byť v hornej šestke už teraz. Postrácali sme body v remízových zápasoch. Čakajú nás štyri zápasy, v ktorých pôjde o veľa. Verím, že sa dobre pripravíme,“ verí kapitán, stopér Ján Krivák, na ktorého nadviazal aj ofenzívny tvorca hry Michal Faško:

„Tabuľka je extrémne nabitá a tie štyri zápasy budú bojom o život a o body. Nadnesene povedané mohli sme v závere jesene radšej jeden zápas prehrať a dva vyhrať, lebo z tých remízových zápasov nám chýbajú minimálne štyri body a o to viac sa musíme snažiť teraz. Žreb máme dosť náročný a dokonca to vyzerá tak, že si to opäť rozdáme v poslednom kole dlhodobej časti s Michalovcami a bude to zápas o všetko,“ dodal Faško.

Hráč FC Košice Michal Faško počas mediálneho brífingu pred štartom zimnej prípravy klubu FC Košice na jarnú časť futbalovej Niké ligy v sezóne 2024/2025. (Autor: TASR)

O Medvedovom osude sa rozhoduje Na prelome rokov zarezonovala aj informácia, že Košičania by mohli ešte pred jarnou časťou sezóny prísť o svojho najlepšieho strelca deväťgólového Žana Medveda. „Žan už prerástol Košice a veľmi mu prajem, aby už teraz v zime zmenil pôsobisko. Na nás je, aby sme ho dokázali nahradiť, či už zmenou spôsobu hry alebo nájdením typologicky podobného hráča. To je futbal a toto prináša. Urobil pre Košice veľa práce a všetci mu v tejto chvíli prajeme, aby sa posunul ďalej,“ povedal k možnému odchodu jedného z kľúčových hráčov tréner Skuhravý.

Prezident klubu Dušan Trnka naznačil, že na stole majú viacero ponúk: „Pracujeme na nich. Všetko je zatiaľ vo fáze rokovaní. Ak príde ponuka, ktorá osloví hráča aj klub, tak dôjde k dohode. Ak nie, tak Žan u nás ostane.“ Prvou veľkou posilou Marek Sapara Kým zmeny v hráčskom kádri zatiaľ Košičania neohlásili, veľkú posilu získali do klubových štruktúr. Novým športovým riaditeľom sa od začiatku januára stal Marek Sapara, bývalý dlhoročný reprezentant, odchovanec košického futbalu, ktorý najväčšie úspechy získal v drese Ružomberka a neskôr nórskeho Rosenborgu či tureckého Trabzonsporu. „Máme od neho obrovské očakávania. Je to veľká osobnosť a košický lokálpatriot. Myslím si, že svoje veľké skúsenosti pretaví do skvalitnenia športového profesionálneho procesu. Pre nás to je veľký posun z hľadiska fungovania športovej stránky klubu. Potrebovali sme človeka, ktorý má kontakty vo futbalovom hnutí a je v ňom rešpektovaný a to Marek Sapara určite je,“ povedal na adresu Saparu prezident Trnka. Na spoluprácu s ním sa teší aj tréner Skuhravý: „Sviatky trénera sú o hodinách telefonovania a dohadovania sa o tom, ktorí hráči áno, ktorí nie.

Bol som s ním v denno dennom kontakte a teším sa na to, keď to na budúci týždeň, po jeho návrate z dovolenky, vypukne a verím, že spoločne dotiahneme Košice tam, kde by sme všetci chceli. To ako dlho to bude trvať ešte uvidíme.“ Ofenzíva a kondícia Košičania sa budú pripravovať v domácich podmienkach a v pláne majú prípravné zápasy so susedmi v Maďarsku a Poľsku. „Pre mňa je najdôležitejším cieľom, aby sme boli lepší ako na jeseň. To je primárne. Keď budem vedieť viac, tak budem môcť sebavedomo prehlásiť, že budeme mať mužstvo na to, aby sme reálne bojovali o prvú šestku,“ zamyslel sa tréner Skuhravý, ktorý chce mužstvo posilniť. „Určite to nebudeme robiť len preto, aby sme niekoho priviedli. Budeme tu mať v prvých štrnástich dňoch nejakých hráčov na testy, ale kľúčové je pre nás, aby sme boli zdraví, lebo to bola jedna z vecí, ktorá nás na jeseň trápila. Sústredíme sa na dve veci, v ktorých sme mali problémy, ofenzívu a kondičnú zložku. Na tomto chceme určite primárne zapracovať,“ dodal tréner Skuhravý s tým, že posily Košičania hľadajú najmä na krajné pozície, teda na posty winbackov a krajných útočníkov. februára na ihrisku Žiliny

Prvý zápas jarnej časti odohrajú Koščania v sobotu 8. februára na ihrisku Žiliny. „Ambície sú veľké a všetci by sme boli radi, keby sme vybojovali prvú šestku. Bojujeme na dvoch frontoch, v Niké lige chceme byť čo najvyššie a samozrejme nás veľmi zaujíma aj Slovenský pohár,“ zhrnul jarné ciele prezident klubu Dušan Trnka. Tabuľka Niké ligy