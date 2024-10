Faško ukončil ročné čakanie na gól, faktor Skuhravý priniesol Košiciam ďalšie víťazstvo

KOŠICE. Faktor Roman Skuhravý zatiaľ v Košiciach funguje stopercentne. Za necelé dva týždne viedol mužstvo, ktoré nevedelo víťaziť, v troch súťažných zápasoch a všetky skončili víťazstvom. Po povinnom pohárovom víťazstve v Stropkove, prekvapujúcom víťazstve v oslabení v Banskej Bystrici si Košičania doma poradili aj s Ružomberkom. Výsledok 2:1 sa zrodil už v prvom polčase, keď sa udialo všetko podstatné. Domáci sa museli zaobísť bez chorého kanoniera Žana Medveda a tréner Skuhravý poslal na hrot k Ioannisovi Niarchosovi a Michalovi Faškovi krajného obrancu Szilárda Bokrosa. Opäť sa to ukázalo ako výborný trénerský ťah.

Košičania od začiatku dominovali, už v siedmej minúte vykopával Matúš Malý z bránkovej čiary pokus Lukáša Fabiša. V 12. minúte sa po vyše roku dočkal gólu Michal Faško, o desať minút VAR pre predchádzajúci faul pred košickou šestnástkou zmaril gólovú radosť Niarchosa, ktorý utiekol ružomberskej obrane, ale v 31. minúte sa domáci zaslúžene dočkali aj druhého gólu, keď sa z hranice šestnástky umiestnenou strelou presadil núdzový útočník Bokros. VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Ružomberok

„Prvá myšlienka bola, že pošlem na krídlo Santosa, ale ten sa trochu zranil v tréningu a nechcel som riskovať. Bokros je z môjho pohľadu hráč, ktorý odohrá akúkoľvek pozíciu. A klobúk dole za to, ako sa s tým dnes popasoval. Je nepríjemný, má nízke ťažisko a nebojí sa hrať s loptou. Bol to dnes z jeho strany dobrý zápas,“ pochválil Bokrosa po zápase aj tréner Skuhravý.

Gól do šatne zobral tréner na seba Absolútnym smoliarom zápasu bol ružomberský obranca Matúš Malý. V siedmej minúte síce zachraňoval na bránkovej čiare, ale potom pred obom košickými gólmi dvakrát nešťastne tečoval prízemné prihrávky priamo na nohy strelcov. Kalich horkosti si vypil až do dna päť minút pred prestávkou, keď faulom zastavil unikajúceho Niarchosa a rozhodca Matej Choreň ho poslal predčasne pod sprchy. Keď sa už zdalo, že domáci pôjdu na prestávku s dvojgólovým náskokom, v závere nadstaveného času vyšiel Ružomberčanom rohový kop a Simon Gabriel gólom do šatne znížil na rozdiel jediného gólu.

„Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. To čo sa stalo v jeho závere, beriem na seba. Zmenili sme organizáciu hry pri štandardných situáciách súpera. Aj preto sme z nich dostali gól v Bystrici aj dnes. Ale nebude to dlho trvať a takéto góly pôjdu už na vrub hráčov,“ zobral gól do šatne na seba tréner Skuhravý.

Smrdelo to až do konca Vďaka početnej výhode Košičania v druhom polčase dominovali v držaní lopty, ale ďalšie šance, ktoré si vypracovali, už premeniť nedokázali. A tak to bola dráma až do konca. Ružomberčania si aj v početnej nevýhode dokázali vypracovať nádejné situácie pred košickou bránkou, ale keď v nadstavenom čase nepretlačili loptu do košickej siete po zaujímavej kombinácii vnútri šestnástky, mohli prepuknúť domáce víťazné oslavy. „V druhom polčase sme nedotiahli akcie do tretieho gólu a potom sa zbytočne strachovali až do konca. Ružomberok poslal do hry vysokých hráčov a smrdelo to až do konca. Mali tam dva tri závary a som rád, že sme to nestratili a tri body sú doma,“ s úľavou konštatoval Faško, na ktorého nadviazal tréner Skuhravý: „Proti desiatim a proti mužstvu s hráčmi, ktorí si vedia počkať na našu stratu, potrebujeme čas. Lebo kontrolovať výsledok je z môjho pohľadu na futbale to najťažšie,“ povedal o dianí v druhom polčase a dráme až do záverečného hvizdu Skuhravý.

Do roka a do dňa Veľký kameň zo srdca spadol domácemu Michalovi Faškovi. Jeden z ťahúňov košickej ofenzívy podáva stabilné výkony, ale mal poriadne zvlhnutý pušný prach a vyše roka nepremieňal ani tie najvyloženejšie šance. Proti Ružomberku sa konečne dočkal. „Neviem, či to nie je na deň presne, čo som dal gól v Podbrezovej (1. októbra 2023 – pozn. red). Chvalabohu. Som rád, lebo mi to všetci priali. Verím, že to teraz zo mňa opadne. Robil som všetko preto, aby som to zlomil a podarilo sa. Aj tréner mi dodal viac sebavedomia, mal som s ním pohovor a verím, že to už začnem splácať,“ tešil sa autor úvodného košického gólu a smerom k aktuálne víťaznej vlne pod novým trénerom dodal:

„Vidí ten futbal trochu inak ako predchádzajúci tréneri, vidí ho možno podobne ako ja a to sa mi páči. Chce odo mňa to, čo mám najsilnejšie a nehľadá to, čo mi nejde. Takisto to vidí aj na iných hráčov. A na tých malých detailoch je futbal jednoduchou hrou, ktorá nás má baviť. Verím, že to bude vidieť od zápasu k zápasu stále viac a víťazstvá budú pribúdať.“ Výrazný skok v tabuľke Aj podľa Lukáša Fabiša napriek necelým dvom týždňom je prínos trénera Skuhravého viditeľný. Nielen preto, že mužstvo pod ním vyhráva. „Prinieslo to nový vietor, nový impulz a nové prvky do hry. Stále sme vo fáze, keď si to celé musí sadnúť. Aj v dnešnom zápase sa nám podarilo dodržať jeho herný plán, škoda, že sme nepremenili viacej šancí, bolo by to možno pokojnejšie. Veci, na ktorých robíme v tréningoch sa pomaly ukazujú a verím, že každým zápasom budeme silnejší,“ verí Fabiš.

Dve víťazstvá za sebou katapultovali Košičanov na piate miesto tabuľky. „Tabuľka je veľmi vyrovnaná, stačia dva tri vydarené zápasy a tím je zrazu hore. Takto by sme to chceli udržať, na tejto vlne, na ktorú sme sa teraz nastavili,“ komentoval posun v tabuľke Fabiš, podľa ktorého bude dôležité, kde budú, keď sa bude tabuľka deliť. Repre pauzu chceli Košičania podľa trénera Skuhravého využiť najmä na doliečenie chorých a zranených hráčov a ešte väčšie zžitie sa hráčov s jeho predstavami o hernom systéme. Keďže Petržalka nepristúpila na zmenu termínu zápasu 4. kola Slovnaft Cupu, nebudú mať na to plné dva týždne, ale pred ďalším ligovým zápasom v Michalovciach odohrajú v stredu 16. októbra aj pohárový zápas v Bratislave Zlá karma prešla z polčasu do polčasu Ružomberské hodnotenia prehratého zápasu sa zhodli na tom, že všetko rozhodol zbabraný prvý polčas.

„Prvý polčas sa nám nevydaril. Bol veľmi zlý. Nehrali sme to, čo sme chceli a súper nás potrestal. Gól do šatne nám dal šancu bojovať o výsledok až do konca, lebo aj v oslabení sa dá jeden gól dať. Skúšali sme to, ale nemali sme šťastie. Asi sme si aj do druhého polčasu preniesli tú zlú karmu z prvého polčasu a nič nám nakoniec nevyšlo,“ hodnotil zápas autor jediného gólu hostí Simon Gabriel. Podľa trénera Ondřeja Smetanu nebolo zo strany Ružomberka veľmi čo hodnotiť: „Keď takto začneme zápas a dostaneme po troch rýchlych prechodoch súpera do útoku dva góly, potom červenú kartu, tak je skoro po zápase. Chceli sme hrať úplne inak a ísť do druhého polčasu v úplne inom rozpoložení. Pri góloch aj pri červenej karte sme mali lepšie reagovať. Nie je náhoda, že nás tam dvakrát či trikrát prekopli. To ako skončili tie súboje bolo aj o nekoncentrovanosti a zlom prístupe. Nič iné povedať nemôžem, lebo to sú situácie, ktoré by stopéri mali riešiť úplne inak. Boli to zlé rozhodnutia a zlé riešenia, ktoré nás stáli zápas.“

Ružomberčania si pripísali tretiu ligovú prehru v pomere 1:2 v rade, keď prehrali na Slovane, prekvapujúco doma so Skalicou a tiež trochu prekvapujúco aj v Košiciach, ktoré ich preskočili aj v tabuľke. Reprezentačná prestávka im tak príde vhod, hoci aj ich čaká pohárový zápas, na ktorý nastúpia v stredu 9. októbra na ihrisku treťoligových Podkoníc. Tabuľka Niké ligy