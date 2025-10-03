Kováčik hovoril na konferencii SFZ o istom probléme: Spôsobili sme si ho sami

POPRAD. Riadna konferencia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) mala v piatok v Poprade na programe viacero bodov.
Výrazný priestor dostalo hodnotenie majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov, ktoré sa konali v júni na Slovensku.
Odkaz na tento šampionát zaznel aj v slovách hostí, zastupujúcich svetovú federáciu FIFA a európsku úniu UEFA.
Marion Gavatová, FIFA koordinátorka pre Európu, aj Jozef Kliment, bývalý generálny sekretár SFZ, prezentovali pohľad strešných orgánov na prácu, akú odviedli slovenskí organizátori pri príprave a potom aj samotnom konaní tohto podujatia.
EURO U21 prekonalo očakávania
„Turnaj prekonal po všetkých stránkach očakávania,“ uviedol Kliment podľa futbalsfz.sk.
Priebežná správa o organizácii šampionátu mala na konferencii svoj samostatný bod – definitívna záverečná správa bude predložená príslušnými zástupcami SFT Event, s. r. o. na najbližšej konferencii.
V Poprade však zazneli v priebežnej správe viaceré čísla. Návštevnosť na štadiónoch na zápasoch bola 292 000 divákov, čo predstavuje 82,5-percentná naplnenosť kapacity, čo je rekord tohto podujatia. Zo zahraničia prišlo 64 000 návštevníkov. Sledovanosť v televízii sa vyšplhala na celkovo 120 miliónov, v Nemecku to bolo 23 miliónov (samotné finále 6 miliónov), v Anglicku 8 miliónov.
Akreditovaných bolo 288 novinárov plus vysielatelia, aktívne sa zapojilo 1008 dobrovoľníkov nielen v zápasových dňoch, poriadok strážilo 2500 členov usporiadateľskej služby a SBS, hráčov vyprevádzalo na zápas 713 detí, uskutočnilo sa 550 transferov autobusmi, autami a ďalšími prostriedkami.
Zlatý odznak SFZ na konferencii dostali Miroslav Mravec (in memoriam), Zdenko Hudák, Ján Špivák, Jaroslav Švarc, Jozef Križalkovič a Jozef Kovalčík.
Ekonomická situácia je zložitá
Ešte pred prerokovaním výročnej správy SFZ za rok 2024 predstúpil pred delegátov prezident zväzu Ján Kováčik a hovoril aj o zložitosti ekonomického fungovania.
„Máme istý problém, spôsobili sme si ho sami,“ povedal delegátom. Dotkol sa finančnej podpory ÚTM, väčší priestor venoval komplikáciám okolo spolupráce s Tiposom pri zabezpečení fungovania 3. ligy.
„Situáciu riešime. Som presvedčený, že túto sezónu ešte dokončíme spolu, od budúcej hľadáme nového partnera.“
Pripomenul aj dokončenie Tatran Areny v Prešove. „Takže teraz už máme vo všetkých krajských mestách dôstojné štadióny,“ povedal Kováčik a neobišiel sľubný vstup reprezentačného áčka do kvalifikácie MS 2026 a dvadsaťjednotky do bojov o majstrovstvá Európy 2027.
„Žijeme neľahkú dobu, v mnohom nežičlivú, často sa v nej skloňuje slovo kríza. Ale morálna kríza je vážnejšia ako finančná. Vážme si jeden druhého,“ vyslal apel do hnutia a svoje vystúpenie zakončil odkazom „pozerajme sa dopredu s nádejou, a nie dozadu s ľútosťou“.
V zmysle novely zákona o športe bolo potrebné upraviť niektoré povinné náležitosti národných športových zväzov aj v otázke kreovania zástupcu hráčov na najvyššom orgáne, úpravu kompetencií v organizačnej štruktúre administratíve SFZ a ďalšie legislatívno-technické úpravy.
Delegáti konferencie návrhy zmien v stanovách jednomyseľne schválili.
Voľby nových predsedov
Keďže vypršal mandát dvoch najvyšších zástupcov komory pre riešenie sporov SFZ, došlo k voľbe na obsadenie týchto postov. Za predsedu komory zvolili opäť Jaroslava Čolláka, do funkcie podpredsedníčku aj na ďalšie obdobie Žanetu Surmajovú.
Touto voľbou sa skončilo i funkčné obdobie volebnej komisie, delegáti na konferencii zvolili novú. Tvoria ju Mariana Dvorščíková (predsedníčka), Gabriel Sekereš (podpredseda), Miloš Hnilica, Michal Mertinyák a Dominik Tóth (členovia).
„Rok 2024 bol jeden z tých lepších, zo športového hľadiska ho radíme medzi úspešné. Nežijeme však v jednoduchej dobe, spoločnosť je rozdelená, preto buďme k sebe lepší, tolerantnejší, ústretovejší.
Dôležitá je komunikácia, vždy som hovoril a budem hovoriť, že keď mám problém, obrátim sa tam, kde sa dá zmysluplne vyriešiť. Nie inam,“ uzavrel Kováčik podľa futbalsfz.sk.