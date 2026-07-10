Po rokoch sa Nemec vracia k Mourinhovi: Úloha v Reale Madrid mi ponúka urobiť ďalší krok

José Mourinho (prvý zľava) a Sami Khedira (prvý sprava)
José Mourinho (prvý zľava) a Sami Khedira (prvý sprava) (Autor: Real Madrid C.F.)
TASR|10. júl 2026 o 15:09
ShareTweet1

Medzi oboma stranami prebehli rokovania už v júni.

Bývalý nemecký futbalový reprezentant Sami Khedira sa stal členom realizačného tímu kormidelníka Joseho Mourinha v Reale Madrid.

Majster sveta z roku 2014 sa po tomto kroku vzdal svojej práce televízneho experta pre DAZN.

Medzi oboma stranami prebehli rokovania už v júni. Khediru čaká prvé trénerské pôsobenie po ukončení hráčskej kariéry.

„Úloha v Reale Madrid mi teraz ponúka možnosť urobiť ďalší krok v mojej športovej kariére,“ povedal Khedira podľa oznámenia DAZN, pričom sa televízii poďakoval: „DAZN mi dalo možnosť vnímať futbal po mojej aktívnej kariére z novej perspektívy a zdieľať svoje skúsenosti s fanúšikmi.“

Portugalský tréner priviedol nemeckého stredopoliara do Madridu v roku 2010 a spolupracoval s ním až do roku 2013.

Khedira pôsobil v Reale do roku 2015 a pod Mourinhom získal s „bielym baletom“ titul v La Lige, Španielsky pohár i Španielsky superpohár.

La Liga

    Jose Mourinho.
    Jose Mourinho.
    Slová nestačia, je to ako misia. Mourinho chce v Reale obnoviť poriadok v šatni
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Po rokoch sa Nemec vracia k Mourinhovi: Úloha v Reale Madrid mi ponúka urobiť ďalší krok