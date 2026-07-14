La Liga mení program kvôli MS. Real a Barcelona začnú novú sezónu s oneskorením

Futbalisti Realu Madrid a FC Barcelona odštartujú svoje účinkovanie v novej sezóne La Ligy neskôr ako iné tímy.
Začiatok ročníka 2026/27 španielskej najvyššej súťaže je naplánovaný na 15. augusta, avšak trénera Joseho Mourinha čaká prvý ligový zápas na lavičke „bieleho baletu“ po návrate 22. augusta a „blaugranas“ začnú o deň neskôr.
Real Madrid odohrá prvý zápas v novej sezóne La Ligy v sobotu 22. augusta na štadióne Espanyolu Barcelona. Ročník mal odštartovať domácim stretnutím proti Realu Sociedad počas úvodného víkendu sezóny, no vedenie La Ligy tento zápas presunulo na stredu 26. augusta.
Úradujúci šampión z Barcelony začne púť za obhajobou v nedeľu 23. augusta na ihrisku Elche. Aj jeho pôvodný otvárací duel proti Athleticu Bilbao v domácom prostredí vedenie súťaže odložilo, a to na štvrtok 27. augusta.
La Liga podľa agentúry AFP pristúpila k zmene programu, pretože viacerí hráči Realu Madrid aj Barcelony sú stále súčasťou reprezentačných výberov, ktoré bojujú v semifinále majstrovstiev sveta.
Atletico Madrid, ktoré má na svetovom šampionáte takisto niekoľko reprezentantov, však svoj úvodný zápas odohrá podľa pôvodného plánu – v stredu 19. augusta na domácom štadióne proti Malage.
Nová sezóna najvyššej španielskej súťaže odštartuje v sobotu 15. augusta, keď Alavas privíta Getafe a Rayo Vallecano sa predstaví na ihrisku Sevilly.