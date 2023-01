Africký pohár národov sa hrá až o rok. Čo sú Majstrovstvá afrických národov 2023? (program)

BRATISLAVA. Na úvod roka štartujú Majstrovstvá afrických národov 2023, ktoré sa fanúšikom môžu zamieňať s prestížnejším Africkým pohárom národov. Ten sa však hrá až v roku 2024.

Turnaj Majstrovstvá afrických národov vznikol v roku 2007, prvý ročník sa odohral v roku 2009. Na rozdiel od Afrického pohára národov sa na tomto turnaji môžu zúčastniť iba hráči, ktorí hrajú v domácich súťažiach.

Do záverečného turnaja postupuje 18 tímov, ktoré sú rozdelené do piatich skupín. Skupiny A, B a C majú štyroch účastníkov, z ktorých postupujú dvaja najlepší.