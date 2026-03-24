Klopp odmietol špekulácie, že by mal trénovať Real. Celé to je nonsens, reaguje

Nemecký futbalový tréner Jürgen Klopp odmietol špekulácie o tom, že by v lete mal zasadnúť na lavičku španielskeho Realu Madrid.
Päťdesiatosemročný Nemec je od leta 2024 bez trénerského angažmánu, keď sa rozhodol skončiť na lavičke Liverpoolu.
Momentálne pracuje v spoločnosti Red Bull ako šéf futbalu, ale nevylúčil návrat k trénerskému remeslu.
Prednedávnom sa spomínal jeho návrat na Anfield, teraz sa k tomu pridala špekulácia, že po Alvarovi Arbeloovi prevezme „biely balet“.
„Ak by mi Real Madrid zavolal, už by ste o tom počuli. Celé to je nonsens, ani raz sa neozvali. Môžete sa spýtať aj môjho agenta, tiež sa mu neozvali. Teraz nad niečím takým ani nerozmýšľam, nie je na to dôvod. Uvidíme, čo prinesú najbližšie roky, nič však neplánujem,“ citovala agentúra DPA Kloppa.