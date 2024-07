Spoluhráčom by mohol byť starý otec. Legendárny Japonec bude hrať aj vo veku 57 rokov

SUZUKA, BRATISLAVA. Keď začínal kariéru, väčšina jeho terajších spoluhráčov a súperov ešte nebola na svete. V rádiách hrali pieseň We Are The World, legendárny Michael Jordan sa chystal len na druhú sezónu v NBA. Písal sa rok 1985. Miura: Moja vášeň je vysoká V brazílskom Santose sa medzi profíkmi ocitol nesmelý Japonec, ktorému ani vo sne nenapadlo, že v roku 2024 bude stále behať po ihrisku.

„Pätnásťročný som sa presťahoval do Brazílie, v osemnástich som tam podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu.

Vtedy som ani nepomyslel, že budem hrať až do tohto veku. Dokázal som to, pretože som do futbalu vložil každý rok všetku svoju energiu,“ spomína Kazujoši Miura, vo veku 57 rokov najstarší profesionálny futbalista na svete. Všetci jeho vtedajší spoluhráči s futbalom už dávno skončili, on sa však ani vo veku 57 rokov na dôchodok nechystá. „Moja vášeň pre hru je stále vysoká. Moja vášeň nikdy nevyprchá,“ dodal pre japantimes.co.jp

Hrať bude v štvrtej lige Útočník známy ako kráľ Kazu sa uplynulý týždeň dohodol na spolupráci so štvrtoligovým japonským klubom Atletico Suzuka. V Suzuke bude hosťovať z druholigového japonského tímu Yokohama FC. Na jeho prvý tréning v novom klube bolo zvedavých množstvo priaznivcov. Skóroval na ňom hlavou.

„Cítim sa veľmi dobre. Som rád, že som prvý deň mohol zakončiť bez akéhokoľvek zranenia,“ pochvaľoval si Miura. Do Japonska sa vracia po dvoch sezónach v portugalskom druholigovom klube Oliveirense, kde odohral deväť zápasov. V Atleticu Suzuka hrá so spoluhráčmi, ktorým by mohol byť starý otec. „Odchod nevidím ako voľbu, preto som nad ňou ani neuvažoval,“ povedal na tlačovej konferencii po návrate do Japonska. VIDEO: Kráľ na prvom tréningu

Podľa špecializovaného portálu transfermarkt.com je hodnota 57-ročného hráča aktuálne 25-tisíc eur. Kráľ Kazu si počas kariéry zahral v Taliansku, Chorvátsku či Austrálii. „Jeden z najznámejších ázijských futbalistov 90. rokoch minulého storočia pomohol dostať Japonsko na futbalovú mapu, keď bola v roku 1993 spustená J. League,“ uvádzajú o ňom japonské médiá.