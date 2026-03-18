Skúsenému dánskemu brankárovi hrozí koniec kariéry. Musí ísť na operáciu

Dánsky brankár Kasper Schmeichel sa ocitol v ohrození svojej futbalovej kariéry po vážnom zranení ramena.
Brankár škótskeho klubu Celtic Glasgow už od minulého roka trpí bolesťami v ľavom ramene spôsobenými poškodením počas reprezentačných povinností v službách výberu Dánska.
Jeho stav sa zhoršil vo februárovom pohárovom zápase proti nemeckému Stuttgartu. Odvtedy vynechal už päť zápasov a absolvoval vyšetrenie u špecialistu, ktorý mu oznámil "zdrvujúcu" diagnózu.
V rozhovore pre CBS Sports Golazo Network brankár uviedol, že bude potrebovať dve operácie na "opravu" ramena.
"Mám natrhnutý biceps, rotátorovú manžetu, vyklbené rameno a poškodený labrum (väzivovo-chrupavkový lem, ktorý obklopuje kĺbové jamky ramena, pozn.) – všetko je vážne poškodené. Očakáva sa 10 až 12 mesiacov rehabilitácie,“ povedal 39-ročný Schmeichel.
Vyjadril tiež šok z možného konca svojej kariéry: "Neviem si predstaviť, že by som už nehral futbal, keďže som futbalista od narodenia. Tá predstava je veľmi bolestivá a ťažko sa s ňou vyrovnávam.“
Kasper je syn slávneho dánskeho brankára Petra Schmeichela, známeho úspechmi v Manchestri United pod vedením Alexa Fergusona.
Kasper sa preslávil ako brankár v tíme Leicester City, s ktorým v roku 2016 senzačne získal anglický titul a dosiahol celkový triumf v FA Cupe o päť rokov neskôr. Pôsobil aj vo francúzskom Nice a belgickom Anderlechte Brusel, v Celticu je od leta 2024.
Prvá operácia je naplánovaná na piatok 20. marca a napriek dlhému zotavovaniu zostáva Kasper odhodlaný bojovať o návrat na ihrisko. „Môj cieľ je skúsiť všetko, aby som sa vrátil. Bolo by to jedno z mojich najväčších víťazstiev, ak by som sa po takomto zranení dostal späť,“ dodal Schmeichel.