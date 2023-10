Nevnímal bolesť, ubránil Cruyfa. Slávny gól pretláčal Patino do Guinnessovej knihy

Na severe Európy sa ukázalo, že tento chlapčisko má na ihrisku iskru i odvahu. Mužstvo odohralo osem zápasov a on nastúpil vo všetkých. Začala sa hviezdna kariéra handlovského rodáka. Bol to raketový štart. Už o štyri roky neskôr ho korunovali za kráľa československého futbalu.

V júni 1966 sa chystali futbalisti Spartaka Trnava na zájazd do Nórska. Tréner Anton Malatinský siahol do dorastu a káder doplnil o Karola Dobiaša, útleho mladíka samá ruka, samá noha.

Prvý raz sa ocitol v najlepšej desiatke najlepších futbalistov už v roku 1968 a čakal sa jeho atak na vyššie priečky. No v pamätnom roku 1969, keď reprezentácia úspešne bojovala o postup na majstrovstvá sveta do Mexika, mal smolu. V májovom kvalifikačnom zápase proti Maďarsku na Népstadione, ktorý sledovalo stotisíc divákov, sa zranil už v 5. minúte.

Stodvadsaťminútové semifinále sa odvíjalo v hustom lejaku. Dobiaš mal úplne premočený dres, ktorý mu celý čas odieral kožu pod pazuchou, až do krvi a mäsa. „V zápase som bolesť nevnímal a dohral som ho. Na druhý deň ma triasla zimnica, netrénoval som ani vo štvrtok a ani v piatok. V sobotu ma donútili, vraveli mi – Patino, musíš ísť trochu behať. Ale keď beháte, ruka je v pohybe a bolelo ma to. Presvedčili ma, aby som v nedeľu vo finále nastúpil. Až v predĺžení ma vystriedal Franto Veselý.“

„Ten gól by mali zaradiť do Guinnessovej knihy rekordov. Nikdy dovtedy a ani potom som nedal gól ľavačkou. Ba nevystrelil som ňou na bránku ani poriadnu strelu. A to hovorím o všetkých zápasoch, nielen v reprezentácii, ale aj v lige a príprave. Tvrdím, že to bola tvrdá, krížna strela po zemi, veď spálila Maierovi rukavice... Keď to počuli vychýrení strelci Adamec a Petráš, smiali sa mi, vraj to bolo vystrelené z detskej flinty a lopta sa ledva dokotúľala do siete. Asi sa už na tento moment dobre nepamätajú,“ smial sa Dobiaš.

Zdôrazňuje najmä fakt, že mužstvo tvorila výborná partia. Podľa neho šiel skvelý tím aj na majstrovstvá sveta 1970 v Mexiku. „Lenže tam sme z rôznych dôvodov pricestovali neskoro, vo veľkých horúčavách a vo vysokej nadmorskej výške sme sa nestihli dobre zaklimatizovať. V sedemdesiatej minúte každého zápasu sa nám zahmlievalo pred očami, nevládali sme dýchať. V Juhoslávii to, samozrejme, bolo iné. Boli sme aj fyzicky výborne pripravení.“

Prémie za výsledky na majstrovstvách Európy boli vopred stanovené – za tretie miesto mali hráči dostať šesťtisíc korún na hlavu, za druhé osemtisíc, za titul desaťtisíc. Kapitán Ondruš, Viktor i Dobiaš pred finále rokovali za mužstvo o ich zvýšení.

„Keď sme postúpili do finále, mali sme už istých osemtisíc, a ak by sme vyhrali, dostali by sme za titul dve tisícky. Dodatočne nám sľúbili, že keď si poradíme s Nemcami, pridajú nám ďalších šesťtisíc. Keď sme sa vrátili, prijal nás prezident Husák a predseda vlády Štrougal a tí, čo odohrali najviac, dostali od nich ďalších dvadsaťtisíc. Takže dokopy som za zlato zo šampionátu zbohatol o 36-tisíc korún, ale so súčasnosťou to nemá zmysel porovnávať, je iná doba.“