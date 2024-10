Kto sa stane novým trénerom United? V hre je Southgate, Xavi či mladý Portugalčan

Jeho úspechy napriek finančným nedostatkom klubu a nepriaznivému stavu zranení a suspendácií si vyslúžili pochvalu od manažérov, ako je Pep Guardiola z Manchestru City, ktorý povedal, že je len „otázkou času“, kedy Frank povedie veľký európsky klub.

Frank však povedal, že sa mu páči sloboda, ktorú má v Brentforde, kde je jeho štýl riadenia v súlade s vedením a kultúrou klubu, takže projekt United by ho musel osloviť, ak by chcel prestúpiť.

„Ak by som niekedy dostal ponuku ísť do veľkého klubu a rozhodol by som sa tam ísť, asi by to môj život nezlepšilo. Myslím, že to všetci vieme. Ale možno je to výzva, ktorú treba vyskúšať,“ povedal Frank minulý týždeň pre podcast Sports Agents, keď bol spájaný s prácou v United.

Kieran McKenna

Posledným kandidátom je Kieran McKenna. Keď Ipswich Town v priebehu dvoch sezón vystúpil do závratných výšok a zabezpečil si postup z tretej ligy do Premier League, manažér Kieran McKenna sa zrazu stal horúcim artiklom anglického futbalu.

Tridsaťosemročný manažér bol spájaný s Brighton & Hove Albion, ktorý sa v posledných rokoch málokedy pomýlil pri menovaní manažéra, ako aj s Chelsea, kým Severný Ír predĺžil svoje pôsobenie v Ipswichi pred sezónou 2023-24.