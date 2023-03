Môžu si ho dovoliť iba najbohatší a najväčší. Kam môže prestúpiť Lobotka?

BRATISLAVA. Čoraz viacej zvyšuje svoj kredit a stupňuje svoju cenu. Ak si udrží formu a bude fit, najbližšie prestupového obdobie bude patriť k najžiadanejším hráčom na svojom poste.

„Dáva tímu záruky švajčiarskej banky,“ tvrdí denník Il Mattino.

Vedenie Neapola reaguje zvýšením platu. Stanislav Lobotka by mal v najbližšom čase predĺžiť zmluvu až do roku 2027 (súčasná mu vyprší v júni 2025), s opciou na ďalší tretí rok, čiže do roku 2028.