Kuckov gól neuznal VAR. Nepamätám si, že som urobil niečo zlé, vraví

NUR-SULTAN. Slovenskí futbalisti si výrazne skomplikovali cestu za postupom do B-divízie Ligy národov. V pondelok nezvládli odvetu na pôde Kazachstanu a prehrali aj druhý vzájomný zápas v 3. skupine, keď podľahli súperovi 1:2.

"Prvý polčas sme začali dobre, no po góle sme znervózneli a boli sme nerozvážni. V kabíne sme sa porozprávali a chceli sme to zvrátiť. Bohužiaľ, nevyšlo to," uviedol na tlačovej konferencii po stretnutí kapitán tímu Juraj Kucka.

Po rohovom kope umiestnil v 79. minúte hlavičku za chrbát brankára Igora Šackého, no VAR gól neuznal pre jeho predošlý zákrok na Aschata Tagybergena.