Uvedomuje si dôležitosť správnych podmienok pre deti. Kimmich otvára futbalovú akadémiu

MNÍCHOV. Kapitán nemeckej futbalovej reprezentácie Joshua Kimmich si v nemeckom Rottweil otvoril vlastnú akadémiu.
Možnosť trénovať na najvyššej úrovni majú deti od 6 do 14 rokov.
Už úvodné podujatie prilákalo 120 detí, okrem toho ponúka Kimmichov projekt tréningové kempy, možnosť individuálnych tréningov a organizáciu turnajov.
„Z vlastnej skúsenosti viem, ako dôležité sú správne podmienky na to, aby sa dalo zlepšovať po osobnej a fyzickej stránke,“ cituje agentúra DPA 30-ročného stredopoliara Bayernu Mníchov.