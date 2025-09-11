Uvedomuje si dôležitosť správnych podmienok pre deti. Kimmich otvára futbalovú akadémiu

Joshua Kimmich.
Joshua Kimmich. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. sep 2025 o 10:44
Možnosť trénovať na najvyššej úrovni majú deti od 6 do 14 rokov.

MNÍCHOV. Kapitán nemeckej futbalovej reprezentácie Joshua Kimmich si v nemeckom Rottweil otvoril vlastnú akadémiu.

Už úvodné podujatie prilákalo 120 detí, okrem toho ponúka Kimmichov projekt tréningové kempy, možnosť individuálnych tréningov a organizáciu turnajov.

„Z vlastnej skúsenosti viem, ako dôležité sú správne podmienky na to, aby sa dalo zlepšovať po osobnej a fyzickej stránke,“ cituje agentúra DPA 30-ročného stredopoliara Bayernu Mníchov.

Nemecko

dnes 10:44
Nemecko»Uvedomuje si dôležitosť správnych podmienok pre deti. Kimmich otvára futbalovú akadémiu