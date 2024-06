Nedáva žiadne sľuby. Mourinho chce doviesť Fenerbahce do Ligy majstrov

"Nedávam žiadne sľuby. No je jasné, aký je náš hlavný cieľ. Môj sen je vyhrať tureckú ligu," vyhlásil Mourinho na pondelkovej tlačovej konferencii, ktorú sledovalo online vyše 80.000 ľudí.

Šesťdesiatjedenročný kouč uviedol, že by rád s mužstvom získal turecký titul.

Portugalčan naposledy trénoval AS Rím, na lavičke ktorého skončil v januári tohto roka. Rimanov viedol od roku 2021, predvlani s nimi vyhral Európsku konferenčnú ligu (EKL) a vlani ich priviedol do finále Európskej ligy (EL).

Mourinho prehral v uplynulom máji s Rímom svoje prvé finále v európskej súťaži. Jeho tím nestačil na Sevillu 1:4 v jedenástkovom rozstrele po remíze 1:1 v riadnom hracom čase a predlžení.

Mourinha katapultoval medzi svetovú elitu titul v Lige majstrov s Portom (2003/04) a rovnaký úspech dosiahol aj s Interom Miláno v sezóne 2009/10. Okrem toho pôsobil aj v Chelsea, Reale Madrid či Manchestri United.

"Všetci o mne vedia, že som bol s mojimi tímami šesťkrát vo finále európskych klubových súťaží a päťkrát som vyhral. Ľudia tak automaticky odo mňa žiadajú úspech. Boli by radi, keby sme dosiahli niečo veľké, no my musíme ísť postupne, krok za krokom," dodal Mourinho.