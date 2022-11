Problémy Ronalda v Manchestri neovplyvnia jeho výkon v Katare, tvrdí spoluhráč

LISABON. Podľa portugalského futbalistu Joaa Maria nebude mať kritika Cristiana Ronalda na adresu vedenia a trénera Manchestru United vplyv na jeho výkony na MS v Katare.

Tridsaťsedemročný útočník absolvuje už piaty svetový šampionát.

"Nemyslím si, že to vytvára ďalší tlak na neho alebo na nás. Sme na to zvyknutí a nie je to prvýkrát, čo prišiel do reprezentácie po problémoch v klube. Výhodou je, že keď hráme za Portugalsko, neriešime nič iné a všetko ide bokom. Myslím si, že bude pre nás veľmi dôležitý počas zápasov na MS," uviedol Mario podľa agentúry DPA.