Tréner Kentoš nominoval do až šestnásť nováčikov, čaká ich kemp v Turecku

Bratislava 15. marca (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš zaradil do nominácie na nadchádzajúci prípravný kemp v Turecku 24 hráčov, z nich je 16 nováčikov.

"My sme vyberali z hráčov s ročníkom narodenia 2002 a z chlapcov, ktorí nedostali pozvánku do žiadnej z týchto reprezentácií," vysvetlil Kentoš v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Mladí Slovinci, Bulhari a Severní Macedónci by mali dostatočne preveriť jeho zverencov: "Sú to tímy na podobnej kvalitatívnej úrovni, ako sme my. Budú to pre nás dobré previerky a zápasy s nimi nám ukážu, na akom ´leveli´ momentálne sme.

Naším zámerom je dať každému hráčovi približne rovnakú minutáž v jednotlivých zápasoch. Chceme vidieť v akcii a spoznať aj ľudsky čo najviac hráčov."